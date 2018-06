Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dono de café resiste a assalto e morre baleado

Dono de estabelecimento na Cova da Piedade, em Almada, foi atingido na barriga.

21:06

Um homem, com cerca de 70 anos morreu esta sexta-feira após ter sido baleado na barriga no café 'Anita' na Rua Maria Lamas, Cova da Piedade, em Almada.



O alerta foi dado às 19 horas, depois de um grupo de quatro homens ter entrado no café, onde estava um elevado número de pessoas, uma vez que estavam a ser feitas as últimas entregas do Euromilhões.



A vítima foi transportada para o hospital Garcia de Orta em estado grave, mas acabou por morrer.



Ao que tudo indica, o grupo terá entrado no café e exigido todo o dinheiro da caixa registadora. O dono do café terá resistido e acabou baleado.



A Polícia Judiciária, que já conseguiu recuperar o carro dos assaltantes, está a investigar o caso.