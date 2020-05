Homem cai ao Rio Douro e é salvo com ajuda de populares

Um homem, com cerca de 60 anos, caiu durante a manhã desta terça-feira ao Rio Douro, em local próximo à capitania do Douro.Segundo o que oconseguiu apurar junto do Capitão José Zacarias da Cruz Martins, o alerta foi dado por dois populares, sendo que um deles ajudou a resgatar o homem com recurso a uma fateixa.Uma embarcação da Polícia Marítima procedeu a manobras de reanimação até à chegada do INEM.A vítima foi transportada em estado grave para o Hospital de Santo António, no Porto.As causas da queda ao rio ainda não foram apuradas.Em atualização