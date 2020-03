Homem de 35 anos morre em despiste seguido de capotamento em Lagos

Um homem de 35 anos morreu esta sexta-feira de manhã num despiste seguido de capotamento na Estrada Municipal 235.1, em Lagos.A vítima ainda foi assistida pelos bombeiros e pelo INEM, mas o óbito foi declarado no local.O cadáver foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Portimão.O alerta foi dado cerca das 08h00. Foram mobilizados um total de 18 operacionais, apoiados por sete viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Lagos, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por sete veículos..As causas do acidente estão a ser investigadas.