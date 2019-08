Um homem de 61 anos matou este domingo a mulher, de 56, a tiro em Gondifelos, Vila Nova de Famalicão. O agressor suicidou-se após o crime.Os bombeiros ainda tentaram reanimar o homem mas o óbito acabou por ser declarado no local.Ao que oapurou a vítima já tinha comentado com vários conhecidos que a relação entre ela e o marido se tinha detiorado nos últimos tempos, inclusive, a mulher tinha abordado o companheiro para que este abandonasse a casa que ambos partilhavam.O agressor sempre rejeitou abandonar a casa porque também tinha investido na mesma.O homem realizava trabalhos de pichelaria e a mulher era operária fabril. Ambas as vítimas já tinham filhos de relacionamentos anteriores.O alerta foi dado cerca das 09h15. A mesma fonte acrescentou que o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.