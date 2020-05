Encontrado corpo de homem desaparecido no mar em Esposende. Vítima estava a tentar salvar menor

O homem desaparecido este domingo no mar na praia da Carruagem, em Esposende, foi encontrado morto no decorrer das buscas que se seguiram, disse à Lusa o Comandante da capitania do porto de Viana do Castelo, Sameiro Matias.

O acidente, segundo a fonte, ocorreu cerca das 18h00, quando o homem tentou salvar uma das menores que se encontrava dentro de água. O homem acabou por desaparecer no mar.

Seguiram-se as buscas e, "após ter sido avistado e recolhido, foram prestados os primeiros socorros, mas sem sucesso", acrescentou Sameiro Matias, confirmando que as duas meninas se encontravam bem.

Nas buscas estiveram os Bombeiros de Esposende, a Polícia Marítima, a Cruz Vermelha de Marinhas e a GNR, decorrendo com o auxílio de uma embarcação semirrígida e uma moto de água numa zona de "muita rocha e pedra".

"Não se trata de uma zona balnear comum, mas de uma zona com muita pedra e rocha", sublinhou o responsável da capitania.