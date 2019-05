Polícia reage à bastonada em distúrbios após jogo do Benfica na Luz

PSP deteve três pessoas. Um agente ficou ferido.

Por Miguel Curado e Susana Pereira Oliveira | 12:01

Um homem e uma mulher foram agredidos e detidos pela PSP ao final da noite deste sábado, nas imediações do Estádio da Luz, em Lisboa, por injúrias e tentativas de agressão a agentes. Uma terceira pessoa foi também detida.

Os detidos, com idades entre os 31 e os 42 anos, alegam ter sido alvo de violência policial desnecessária, tendo mesmo necessitado de receber tratamento no Hospital de Santa Maria. Foram constituidos arguídos, sujeitos a Termo de Identidade e Residência, e notificados para comparecerem em tribunal esta segunda-feira, informou a PSP em comunicado.



Dois dos detidos, um homem e uma mulher, já tinham registo policial antecedente por crimes de resistência e coação a agentes.

Fonte oficial da PSP explicou ao Correio da Manhã que a intervenção ocorreu pelas onze da noite, na Rua João de Freitas Branco, perto do Estádio da Luz. A Polícia foi chamada devido à presença de um grupo de cerca de 50 membros da claque do Benfica ‘No Name Boys’, junto a rulotes de comida. O barulho excessivo, e a recusa em abandonar o local, levaram à advertência por parte da PSP.

Os adeptos benfiquistas recusaram-se, no entanto, a sair, e foi necessário pedir reforços.

Uma Equipa de Intervenção Rápida da PSP de Lisboa foi chamada e, segundo explicou a mesma fonte oficial da PSP, "teve de reagir à bastonada para deter autores de injúrias e tentativas de agressão a polícias". Um vídeo a que a CMTV teve acesso mostra a intervenção policial.

Durante os confrontos um agente da PSP foi agredido à pedrada num joelho, e teve mesmo de receber tratamento hospitalar.

Os detidos, no entanto, contam outra história. Ao CM, Tânia Rodrigues, mulher de um dos detidos, contou que os "polícias chegaram às rulotes, e disseram que todos tinham de ir embora, acabando por agredir toda a gente".

O marido de Tânia Rodrigues, e os outros dois detidos, tiveram de receber tratamento médico no Hospital de Santa Maria.

Ao Correio da Manhã, a PSP afirma só ter conhecimento de um civil ferido, que recusou tratamento hospitalar.