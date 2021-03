Homem em coma após ter sido agredido por atual namorado da ex-companheira em Vieira do Minho

Um homem de 31 anos foi detido esta terça-feira ao final da tarde pela PJ de Braga por ter tentado matar um rival por ciúmes em Louredo, Vieira do Minho.O crime ocorreu na terça-feira de madrugada junto à casa de uma mulher que é ex-companheira da vítima e atual namorada do agressor.Movida por ciúmes, a vítima de 46 anos, foi à casa da ex-namorada e acabou por ser agredida violentamente no rosto e no peito com um ancinho.A vítima foi assistida no local por uma equipa da Cruz Vermelha de Rio Caldo e equipa médica da VMER de Braga. A vítima encontra-se agora internada nos cuidados intensivos, em coma, do Hospital de Braga. Está em estado crítico.A PJ de Braga assumiu a invetsigação. O agressor será presente a primeiro interrogatório no Tribunal de Guimarães indiciado por homicício qualificado na forma tentada.O homem já havia cumprido pena por outro crime de homicídio qualificado na forma tentada.