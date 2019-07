Homem encontrado morto enrolado em cobertores e amarrado com cordas em Lisboa

Um homem com cerca de 45 anos foi encontrado morto na despensa da casa onde residia, na Avenida José Malhoa, em Lisboa, enrolado em cobertores e amarrado com cordas, num cenário que a PJ desconfia tratar-se de um possível homicídio.O cadáver foi encontrado pelas autoridades às 23h00 desta quinta-feira, após a PSP ter sido chamada ao local pelo senhorio do apartamento que não via o inquilino deste o passado mês de abril. Desde então que o homem não pagava as rendas da casa.O corpo da vítima foi transportado para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses por volta das 02h00 desta sexta-feira. O avançado estado de decomposição do cadáver dificultará o resultado da autopsia.A PJ foi imediatamente chamada ao local que apresentava sinais de ter sido remexido.Em atualização