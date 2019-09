Empresário encontrado morto numa fábrica de bolas de berlim em Albufeira

Um homem de nacionalidade brasileira foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira, numa fábrica de bolas de Berlim na Patã de Baixo, em Albufeira.O alerta foi dado às 02h30. No local, a patrulha da GNR encontrou trancada a porta do escritório do brasileiro José Silva, de 59 anos, proprietário da fábrica de produção de bolas de berlim Triunfo Instantâneo, e tiveram de a arrombar.O corpo da vítima foi encontrado amarrado a uma cadeira com sinais de violência.Quando a equipa de emergência e socorro chegou ao local a vítima estava em paragem cardiorespiratória. Apesar das tentativas de reanimação dos operacionais, o óbito foi declarado no local.José Silva já tinha assaltado, há dois anos, por três homens no local onde foi encontrado morto. Dessa vez, a vítima não foi agredida, mas roubaram-lhe cerca de 40 mil euros.A vítima, natural da Bahia, no Brasil, tinha aberto esta fábrica há cerca de nove anos.A Polícia Judiciária está a investigar a possibilidade de se tratar de um assalto violento.