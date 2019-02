Agressão terá ocorrido após uma discussão a seguir ao jantar.

Por Ana Silva Monteiro | 18.02.19

Um homem, com cerca de 30 anos, foi esfaqueado na noite desta segunda-feira no Bairro do Lagarteiro, em Campanhã, Porto.



Ao que tudo indica, terá sido o sogro que lhe desferiu as facadas depois de uma discussão que ocorreu à hora do jantar.

A vítima terá conseguido fugir de casa onde foi agredido mas acabou por cair na rua. Foi transportado pelo INEM para o Hospital.

A PSP esteve no local mas passou o caso para a Policia Judiciária do Porto que se encontra a investigar.