Amante mata mulher e cães à facada em Vila Real

Corpo da vítima foi encontrado pelo filho de 14 anos.

21:16

Uma mulher, com cerca de 50 anos, foi encontrada morta, pelo filho de 14, esta quinta-feira ao final do dia, numa casa junto à igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Real.



O homicida, que será amante da vítima, é emigrante na Suíça e está em fuga.



De acordo com o que a CMTV, o menor deparou-se com o corpo ensanguentado da mãe quando voltava da escola. Chamou um táxi e dirigiu-se para um estabelecimento comercial onde contou o que tinha visto.



Os Bombeiros da Cruz Verde receberam o alerta cerca das 18h40 e quando chegaram ao local depararam-se com o corpo deitado no chão e com indícios de agressão. O cadáver da mulher, que era cabeleireira, tinha pelo menos dez golpes de arma branca e havia sangue em várias divisões da casa.



Segundo o comandante da corporação, Miguel Fonseca, junto ao corpo estavam ainda dois cães mortos. O óbito da mulher foi declarado no local.



Por haver indícios de crime, a Polícia Judiciária de Vila Real foi chamada e está a investigar os contornos deste caso. As perícias ainda estão a decorrer. O homicida está em fuga.