Homem morre após despiste de carro em Tavira

Um homem de 50 anos morreu este sábado na sequência do despiste do veículo ligeiro onde seguia, em Santa Catarina da Fonte do Bispo, no interior do concelho de Tavira.A vítima mortal é um homem de nacionalidade alemã, residente em Tavira. O carro onde seguia acabou por se despistar e cair para uma ribanceira com alguns metros de altura.O óbito foi declarado no local.Os bombeiros tiveram dificuldade em retirar o veículo acidentado do local.As causas do acidente estão ainda por apurar.Em atualização