Homem morre atropelado por veículo turístico em Lisboa

Viatura terá abandonado o local, sem se aperceber do sucedido.

13:52

Um homem, com idade entre 50 a 60 anos, morreu atropelado na Avenida Infante Santo, em Lisboa.



Segundo apurou o CM, o alerta foi dado às 12h19 desta segunda-feira.



As autoridades acreditam que o atropelamento foi efetuado por um pesado de passageiros anfíbio de turismo, que circula na estrada e no rio Tejo. A viatura terá continuado a sua marcha, provavelmente sem se aperceber do sucedido.



O trânsito está bastante condicionado na zona.



As autoridades estão a investigar.



Em atualização