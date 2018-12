Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morto à facada junto a bar em Albufeira

Vítima tinha 31 anos e foi esfaqueada junto ao tórax.

10:58

Um homem de 31 anos foi morto este domingo à facada junto a um bar em Albufeira.



Ao que o CM conseguiu apurar a vítima foi esfaqueada junto ao tórax à porta de um bar na zona de Montechoro em Albufeira.



A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros e INEM de Albufeira e transportada para o hospital mas acabou por não resistir aos ferimentos.



A PJ está no local a recolher indícios e a visualizar as imagens de videovigilância para tirar conclusões relativamente ao que aconteceu dentro do estabelecimento.



O suspeito colocou-se em fuga após o ataque e ainda não foi detido pelas autoridades.