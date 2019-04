Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morto a tiro de caçadeira em bar da praia em Aljezur. Homicida em fuga

A vítima, atingida no peito, será um dos proprietários do estabelecimento.

Um homem foi morto com um disparo de caçadeira em Aljezur este domingo de manhã. O homicida está em fuga.



O crime ocorreu por volta das 11h00 na Praia do Amado.



Um homem vestido de escuro entrou no bar da praia e disparou contra um homem de 45 anos, que se encontrava na esplanada do estabelecimento.



Os bombeiros de Aljezur e o INEM foram mobilizados para o local. Foram feitas manobras de reanimação, mas o homem acabou por não resistir aos ferimentos.



O crime, que está a ser investigado pela Polícia Judiciária, poderá estar relacionado com uma vingança.



