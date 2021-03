Homem resiste a detenção da GNR. Filho aos gritos assiste a tudo

Um homem, de 61 anos, foi detido pela GNR por desobediência, em Sines, na segunda-feira. O caso foi filmado por testemunhas e partilhado nas redes sociais. No vídeo, vê-se um menino, que será filho do detido e que surge acompanhado por outra pessoa, a chorar e a gritar, enquanto se tenta agarrar ao pai.O homem permanece agarrado a um poste de iluminação, com dois militares a tentarem algemá-lo. Ao CM, a GNR referiu ontem que a ocorrência teve início num "ajuntamento de cerca de 15 pessoas" perto de um café, alguns "a consumir bebidas alcoólicas".Os militares pediram ao grupo para dispersar. Nessa altura, o homem recusou acatar a ordem, descreveu a GNR, que assegura terem sido cumpridas todas as normas. Foi constituído arguido e libertado ainda na noite de segunda-feira.teve acesso às imagens exclusivas do momento.