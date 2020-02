Um homem, de 46 anos, tentou matar a ex-namorada, esta quinta-feira, à porta do lar de idosos onde esta trabalha, na Vidigueira. O agressor fez uma espera à mulher com uma caçadeira e acabou por também balear uma colega da ex.Após os disparos, o homem tentou pôr termo à própria vida.As duas mulheres encontram-se em estado grave no mesmo hospital que o homicida.Em atualização