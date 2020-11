Um homem de 59 anos foi este domingo detido por suspeita de ter matado a avô da companheira em Faro com uma chave de fendas no pescoço.O crime ocorreu na noite de sábado no interior da casa onde todos residiam. O homem terá atacado a idosa com uma chave de fendas na região do pescoço, provocando-lhe a morte.A vítima tinha 85 anos e não conseguiu resistir aos ferimentos causados pelo ataque.O suspeito estava desempregado e já tinha antecedentes criminais. Será presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.Em atualização