Idoso de 87 anos atropelado por metro em Gaia

Um idoso de 87 anos foi esta sexta-feira atropelado pelo Metro do Porto junto à estação da Câmara de Gaia, enquanto atravessava a Avenida da República.A vítima está em estado considerado grave. O homem não se terá apercebido da chegada do metro.A circulação no troço sul da Linha Amarela do Metro esteve interrompida até cerca das 10h00, segundo informação dos Bombeiros de Coimbrões.O alerta foi dado às 9h40 e o idoso foi transportado com ferimentos graves para o hospital Eduardo Santos Silva em Gaia.Além dos Bombeiros de Coimbrões, estiveram também no local meios da Companhia de Sapadores Bombeiros de Vila Nova de Gaia, num total de 11 efetivos, apoiados por quatro viaturas, indica a página da Proteção Civil.Em atualização