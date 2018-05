Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso mata vizinho a tiro de caçadeira em Oeiras

Agente da PSP reformado, de 73 anos, suicidou-se após cometer o crime na via pública.

12.05.18

Um agente da PSP reformado, de 73 anos, matou o vizinho com um tiro de caçadeira em plena via pública em Valejas, Oeiras, ao início da tarde deste sábado. O alerta foi dado às 12h56.



Ao que o CM pôde apurar, o homicida ter-se-á suicidado de seguida. Ambas as mortes foram declaradas no local, apesar dos esforço dos bombeiros.



A vítima, de 37 anos, e o suspeito do crime seriam alegadamente vizinhos, pelo que já tinham sido testemunhadas discussões e confrontos anteriores entre os dois.



A PSP já se encontra no local.



Em atualização