Um incêndio está a consumir esta segunda-feira um prédio na Avenida Luísa Todi, em Setúbal. De acordo com o CDOS de Setúbal, o incêndio deflagrou no primeiro andar do edifício.No rés do chão do prédio funciona um restaurante indiano.Não há registo de feridos. O alerta foi dado às 16h15.No local estão 28 operacionais, apoiados por nove viaturas. Entre eles os Bombeiros Sapadores de Setúbal e os Bombeiros Voluntários de Setúbal e Águas de Moura.Em atualização