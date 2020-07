Incêndio em Coimbra combatido por seis meios aéreos e mais de 100 bombeiros

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira na freguesia de Torres do Mondego, concelho de Coimbra, numa zona de povoamento florestal.De acordo com a página da Proteção Civil, por volta das 18h45 desta tarde, encontravam-se 147 operacionais, 31 viaturas e seis meios aéreos a combater as chamas no local.O incêndio deflagrou às 17h58 na localidade de Casal da Misarela.