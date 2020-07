Um incêndio está esta sexta-feira a consumir uma zona de mato em Sobrado, Valongo, no distrito do Porto.As chamas, que começaram pelas 11h30, encontram-se perto da A41. Não há, até ao momento, condicionamentos na circulação.O fogo, com várias frentes, ameaça ainda o centro de abate de automóveis e uma fábrica de Fundições e Construção Mecânica.O alerta foi dado pelas 11h32.No terreno encontram-se 103 operacionais apoiados por 25 viaturas terrestres e quatro meios aéreos.A coluna de fumo é já visível na cidade do Porto.