Jovem de 18 anos morre em acidente de trabalho em Montemor-o-Novo

Um jovem de 18 anos morreu esta segunda-feira na sequência de um acidente de trabalho quando estava a descarregar um veículo de cima de um reboque na zona industrial da Adua, em Montemor-o-Novo (Évora), disse fonte da GNR.

A mesma fonte adiantou à agência Lusa que o jovem "ficou debaixo do veículo que estava a ser retirado do reboque".

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o óbito foi declarado no local, tendo o corpo do jovem sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Évora.