Jovem esfaqueado em Cascais. Atacante está em fuga

Vítima foi atacada quatro vezes dentro de um talho em Trajouce.

Por Miguel Curado | 19:19

Um jovem de 20 anos ficou em estado grave após ter sido esfaqueado quatro vezes dentro de um talho, esta quinta-feira, em Trajouce, Cascais. O agressor está em fuga.



O ataque ocorreu cerca das 17 horas no Largo da Ribeira. Os descatos terão começado no exterior do talho mas as facadas foram desferidas já no interior do estabelecimento.



O proprietário do talho disse à CMTV que ambos os homens tinham facas. "São pessoas aqui do bairro, são conhecidos", afirmou ainda, acrescentando que "os clientes fugiram" e que se viveram "momentos de pânico".



A vítima foi encaminhada para o Hospital de Cascais. No local para socorrer o jovem estiveram os Bombeiros de Carcavelos.



A PSP está no local a fazer diligências.



Em atualização