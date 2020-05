Libertado homem suspeito de matar cunhados em guerra de caçadores em Valpaços

José Elias, de 60 anos, suspeito de ter matado dois cunhados em Valpaços, foi este domingo de madrugada libertado.Na origem da libertação estão falta de provas de que o homem cometeu os dois crimes.As vítimas mortais são Laurindo Cunha e a mulher, Paula Cunha, com idades entre os 50 e os 55 anos.Este sábado, Laurindo e Paula Cunha estavam a cortar erva num terreno agrícola isolado e José Elias concretizou, alegadamente, as ameaças que vinha a fazer há muito tempo. O caçador, munido de uma arma de fogo, ter-se-à deslocado ao local e atingiu as vítimas com disparos fatais no peito.Em atualização