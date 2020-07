Mãe de 72 anos mata filha em casa na Maia

Uma mulher de 72 anos matou a filha e pôs termo à vida em Moreira, na Maia.O caso aconteceu esta quarta-feira. O alerta foi dado pelo pai da vítima, que se deparou com a filha e a mulher já sem vida no interior da habitação.A mulher terá dado um 'cocktail' de medicamentos à filha, de 42 anos, provocando a morte da mesma. De seguida, ingeriu uma quantidade dos mesmos comprimidos e acabou por pôr termo à própria vida.A GNR do posto do Castêlo da Maia foi acionada para o local. O caso passou depois para a alçada da Polícia Judiciária (PJ).Os Bombeiros Voluntários de Pedrouços retiraram os dois corpos que foram depois transportados para o Instituto de Medicina Legal da cidade do Porto.A filha, divorciada, vivia com os pais e sofria de uma doença degenerativa.Segundo o que oapurou, esta mulher era "muito agitada" e parecia estar sempre "atormentada".