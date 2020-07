Menino de 5 anos sofre queimaduras graves durante churrasco em família em Arcos de Valdevez

Um menino de cinco anos ficou gravemente ferido devido às queimaduras com que ficou em várias partes do corpo, durante um churrasco em família, na praia fluvial de São Jorge, em Arcos de Valdevez, durante este sábado.Segundo o que oconseguiu apurar, a criança estava com os seus familiares naquela praia do concelho do Alto Minho quando o grelhador a gás rebentou, projetando chamas para o rosto e pernas do menino.A criança foi transportada para a Unidade de queimados da pediatria do Hospital de São João, no Porto com uma equipa dado Hospital de Viana do Castelo.O alerta ocorreu cerca das 13h18.