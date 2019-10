Ministério Público abre inquérito ao caso do bebé que nasceu sem olhos, nariz e parte do crânio

O Ministério Público abriu esta quinta-feira inquérito ao caso do bebé que nasceu sem olhos, nariz e parte do crânio.Segundo o que oconseguiu apurar, o médico que acompanhou a grávida fez três ecografias e nada detetou.Recorde-se que o Investigação CM desta quarta-feira deu conta do caso do bebé que nasceu no Hospital de São Bernardo, em Setúbal.Em atualização