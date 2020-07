25 acusados pelo Ministério Público e prejuízos de 11,8 mil milhões de euros no caso BES

O Ministério Público deduziu acusação contra 25 arguidos no processo "Universo Espírito Santo". Em causa estão, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva no setor privado, falsificação de documentos e burla qualificada."O Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal deduziu acusação contra 25 arguidos, 18 pessoas singulares e 7 pessoas coletivas, nacionais e estrangeiras, no âmbito do processo principal do designado "Universo Espírito Santo"", lê-se na nota do Ministério Público."Foi deduzida acusação pelo crime de associação criminosa (relativamente a 12 pessoas singulares e 5 pessoas coletivas) e pelos crimes de corrupção ativa e passiva no setor privado, de falsificação de documentos, de infidelidade, de manipulação de mercado, de branqueamento e de burla qualificada contra direitos patrimoniais de pessoas singulares e coletivas", pode ainda ler-se na nota do Ministério Público.A investigação levada a cabo e que termina com este despacho de acusação apurou um valor superior a "onze mil e oitocentos milhões de euros, em consequência dos factos indiciados, valor que integra o produto de crimes e prejuízos com eles relacionados".