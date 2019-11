Um mulher de 25 anos esfaqueou um homem no momento em que este se preparava para lhe assaltar a habitação, em Vila do Conde.Segundo o que ojunto de fonte oficial da PSP, a tentativa de assalto ocorreu na Avenida Cidade Guimarães e o alerta aconteceu cerca das 20h30.De acordo com o testemunho da jovem, o ladrão terá entrado armado pelas traseiras da casa. A vítima ter-se-á apercebido e atacou o homem com um golpe de faca. O ladrão acabou por fugir de seguida, com um cúmplice.