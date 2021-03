Mulher de 68 anos morre após ser salva pelo marido de um incêndio em Torres Vedras

Uma mulher de 68 anos morreu na madrugada deste domingo na sequência de um incêndio que deflagrou dentro da habitação onde residia com o marido, na Aldeia de Portela do Bispo, em Torres Vedras.O fogo começou num desumidificador e uma nuvem de fumo alastrou-se a toda a habitação. O homem conseguiu retirar a mulher de casa mas, na rua, a mesma viria a entrar em paragem cardiorrespiratória e o óbito foi declarado no local, apesar de todos os esforços para reanimar a vítima.O homem de 72 anos foi hospitalizado no Hospital de Torres Vedras e foi considerado ferido ligeiro.O alerta foi dado às 00h15 e para o local foram mobilizados 15 operacionais, entre GNR, VMER e bombeiros, apoiados por quatro viaturas.