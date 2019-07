Uma mulher e a filha de 10 anos foram atacadas à pedrada por um homem que estava a agredir a namorada na via pública, na Brandoa.Por volta das 04h58 da madrugada desta quinta-feira, as duas vítimas, que estavam dentro da habitação, ouviram barulho no exterior e dirigiram-se à janela, acabando por encontrar um casal que discutia violentamente.sabe que o agressor ao perceber que estava a ser observado, pegou numa pedra e atirou contra a janela. A mulher foi atingida no braço pelos estilhaços do vidro e a filha ficou com um corte na cabeça.A PSP foi chamada ao local.Em atualização