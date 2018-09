Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oito meios aéreos combatem fogo em Castelo Branco

Chamas deflagram em zona de eucaliptos em Sobral do Campo.

14:59

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira à tarde em Sobral do Campo, em Castelo Branco, numa zona de eucaliptos.



No local encontram-se já 143 bombeiros, 31 veículos e oito meios aéreos, de acordo com o CDOS de Santarém.



O alerta foi dado às 14h00 e não há registo de feridos ou habitações em risco.



Em atualização