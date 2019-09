Pai e filho entre quatro farmacêuticos condenados por falsidade informática ao Serviço Nacional de Saúde

Quatro farmacêuticos foram condenados esta segunda-feira pelo crime de falsidade informática, no tribunal de São João Novo, no Porto.Pai e filho foram condenados a pagar coimas de 15 mil euros. Os outros dois arguidos têm de pagar 3.600 euros.Estão acusados de aproveitamento de receitas para lesar o Serviço Nacional de Saúde. Três farmácias foram também multadas, no valor de 150 mil euros.