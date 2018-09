Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ realiza operação de combate a roubos violentos em Aveiro e Coimbra

Operação prende-se com uma investigação da Polícia Judiciária.

08:58

A Polícia Judiciária está a realizar uma operação de combate a roubos violentos em vários concelhos dos distritos de Aveiro e de Coimbra, em conjunto com a GNR e a PSP.



Ao que o CM conseguiu apurar, esta operação prende-se com uma investigação da PJ, a decorrer desde as 07h00 desta manhã de quinta-feira, e deve-se a alguns roubos violentos que aconteceram no interior de algumas habitações naquelas loclaidades.



Alguns membros das autoridades estão no terreno referenciado como 'Astérix', onde são registadas inúmeras atividades criminosas como roubos e furtos (alguns deles com recurso a armas de fogo) e tráfico de droga.



No local estão várias centenas das três equipas das autoridades portuguesas. A operação está em curso, sendo que ainda não é possível precisar o número de detidos.



Em atualização