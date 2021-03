A PSP travou, esta madrugada de domingo, uma festa ilegal, numa associação, junto à praceta Salvador Caetano, em Vila Nova de Gaia.Em comunicado, a PSP explica que a Divisão de Vila Nova de Gaia recebeu a informação de que estaria a decorrer uma festa que tinha sido divulgada através das redes sociais.Os agentes deslocaram-se ao local e tentaram contactar o responsável pela associação que atendeu a chamada, mas que não se quis dirigir ao local. Os agentes foram informados entretanto que as pessoas – a maioria de nacionalidade brasileira, todos maior de idade –estariam a fugir pela janela na parte traseira do edifício.Nesse momento, dirigiram-se para lá e acabaram por deter um dos indivíduos, da Serra Leoa, que tinha uma navalha na sua posse, e um outro por condução sob efeito do álcool. Na operação foram identificadas 67 pessoas por não cumprirem o dever geral de recolhimento obrigatório, no âmbito das medidas de controlo da pandemia, e uma no âmbito da legislação que regula a realização de eventos.A Polícia de Segurança Pública explica que "vai continuar a proceder a acções de fiscalização sobre as medidas e normativos de protecção e segurança dos cidadãos".