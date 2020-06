Um incêndio florestal que deflagrou pelas 13h15 junto à localidade de Maçussa, na Azambuja, está a mobilizar quatro meios e 73 operacionais.



De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, tratam-se de um helibombardeiro, dois aviões pesados e um avião de coordenação que estão envolvidos no apoio aos elementos no terreno, desconhecendo-se se está a ameaçar casas ou estradas.





O vento que se faz sentir na zona está a dificultar as operações.