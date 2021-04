Uma mulher e dois homens, com idades entre 24 e 60 anos, ficaram feridos numa colisão entre dois carros, esta manhã, na rua Alto de Barreiros, em Fânzeres, Gondomar. Uma das viaturas capotou.

O alerta para o acidente aparatoso foi dado pelas 11h36.

As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Gondomar e S. Pedro da Cova, com apoio de uma viatura de Suporte Imediato de Vida do INEM. Os três feridos foram transportados para o Hospital de Santo António, no Porto.