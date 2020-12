Trio de ladrões com bebé sequestra taxista do Fundão durante mais de 200 quilómetros

Um taxista do Fundão esteve sob sequestro de dois homens e uma mulher, entre os 19 e os 23 anos, na manhã desta quinta-feira, num crime que só terminou cerca de 200 quilómetros após se ter iniciado, com a colisão do táxi com uma barragem da GNR em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro.

Na viatura seguia também um menino de dois, anos, filho da mulher detida.

Fonte oficial da GNR confirmou ao CM que os três sequestradores entraram no táxi pelas 06h00, no Fundão, como clientes normais. Pouco depois de terem iniciado a viagem apontaram uma caçadeira ao taxista, ordenando-lhe que seguisse para a zona de Braga.

A mesma fonte explicou que a empresa proprietária do táxi apercebeu-se do sequestro através de um dispositivo de GPS, e deu de imediato alerta para as autoridades policiais.

A viatura foi detetada a circular, a alta velocidade, na A25. Na zona de Viseu iniciou-se uma perseguição ao táxi, que foi intercetada apenas na zona de Albergaria-a-Velha.



Foi necessária a chamada de militares de operações especiais da GNR para imobilizar a viatura em fuga.

O táxi embateu violentamente contra uma barragem de viaturas da GNR, danificando dois carros-patrulha, e ferindo ligeiramente dois militares.

O taxista, de 37 anos, escapou ileso ao acidente.

A PJ foi contactada, e deve ficar com a custódia dos detidos, apresentando-os a tribunal