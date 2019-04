Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher e cunhados que mataram e enterraram empresário condenados a 12 e 13 anos de prisão

Duas mulheres e um homem suspeitos do homicídio e da ocultação do cadáver de um industrial, nas Caldas da Rainha.

11:29

O trio que matou e enterrou empresário no quintal nas Caldas da Rainha, em 2015, foi condenado a 12 e 13 anos de prisão.



Recorde-se que o Tribunal de Leiria havia começado a julgar duas mulheres e um homem suspeitos do homicídio e da ocultação do cadáver de um industrial das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, que enterraram num quintal.



O homem contou ao coletivo de juízes que foi a casa da irmã, companheira da vítima, para a ajudar a empacotar os seus pertences, uma vez que ela iria sair de casa. Quando se apercebeu que a vítima terá dado droga à irmã, que se encontrava grávida, começou a discutir.



"Ele empurrou-me, eu empurrei-o e trocámos murros e dei-lhe uma cabeçada. Ele caiu na cama, que tinha o estrado maior que colchão e terá batido aí. Já não reagiu mais", relatou, afirmando que nunca confirmou os sinais vitais do cunhado.



Em atualização