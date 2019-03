Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé morre em incêndio em prédio na Amadora. Seis pessoas ficaram feridas

Três vítimas estão em estado grave. Um outro bebé ficou ferido.

Por Miguel Curado | 08:21

Uma bebé de um ano morreu e outro de oito meses ficou ferido num incêndio num prédio na freguesia da Venteira, na Amadora. Há ainda a registar mais cinco feridos, dois em estado grave.



Ao que o CM conseguiu apurar, as vítimas são todas da mesma família e viviam em duas habitações do mesmo prédio. O pai da criança, vítima mortal, conseguiu fugir por uma das janelas do prédio.



Segundo o Centro Operacional de operações e Socorro (CDOS) de Lisboa, dos seis feridos, três são considerados graves e três ligeiros.



Entre os feridos graves estão duas mulheres, uma de 28 anos que foi transportada para o Hospital de S. José e outra de 25 anos que foi levada para o Hospital de Santa Maria, com queimaduras graves.



Segundo o INEM, um bebé de oito meses ficou intoxicado e foi igualmente transportado para o Hospital de Santa Maria.



O alerta para o incêndio foi recebido pelas 07h18 e o fogo deflagrou numa habitação, no rés-do-chão de um prédio de três andares, na Estrada Salvador Allende, na freguesia da Venteira (Amadora).



No local, pelas 08h57, estavam 13 viaturas e 32 operacionais dos bombeiros da Amadora, Queluz, PSP e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).



O incêndio já foi dado como extinto pelos bombeiros.