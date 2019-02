Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um morto e um ferido em colisão na ponte da Arrábida, no Porto

Acidente envolveu um camião e dois veículos ligeiros.

12:07

Uma pessoa morreu e duas outras ficaram feridas na sequência de uma colisão entre um veículo pesado e dois veículos ligeiros no tabuleiro da ponte da Arrábida, no Porto, durante esta quinta-feira.



O acidente aconteceu ao quilómetro 302 e provocou um morto e dois feridos, ambos assistidos no local e um transportado para o hospital.



Acidente condicionou uma das três faixas, mas trânsito já se encontra regularizado.