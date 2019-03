Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Voo da TAP com problemas mecânicos fecha espaço aéreo em Lisboa

Várias ambulâncias foram mobilizadas para o local.

O tráfego aéreo no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, esteve parado durante 23 minutos, ao início da tarde desta terça-feira, devido a um alerta de um voo da TAP com problemas mecânicos.



O espaço aéreo esteve encerrado entre as 13h50 e as 14h22, na sequência da emergência declarada do voo TP872 com destino a Bolonha, Itália.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o alerta foi dado poucos minutos depois de levantar voo de Lisboa, com o comandante a detetar problemas mecânicos e a declarar emergência. A falha estaria relacionada com o trem de aterragem.



A aeronave, um Airbus A320, Mouzinho da Silveira, tinha partido às 12h20.



Entretanto tudo foi normalizado e o avião efetuou a aterragem em segurança.