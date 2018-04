Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem baleado na cabeça em rixa em Aljustrel

Suspeito de atingir vítima com tiro está barricado em casa e autoridades negoceiam a sua entrega.

11:12

Um homem na casa dos 30 anos ficou gravemente ferido ao ser baleado na cabeça na sequência de uma rixa que despoletou no Baile da Pinha - festa popular religiosa que antecede a Páscoa - e que envolveu tiros, na aldeia de Rio de Moinhos, concelho de Aljustrel, em Beja.



A vítima foi transportada para o Hospital de S. José, em Lisboa, num helicóptero do INEM, e ao que o CM pôde apurar, encontra-se em coma induzido.



O suspeito de ter atirado contra a vítima está neste momento barricado em casa. O CM sabe que as autoridades estão a tentar negociar a sua entrega.



O alerta foi dado às 07h20, tendo as operações de socorro mobilizado 14 operacionais e quatro veículos dos bombeiros de Aljustrel, da GNR e a viatura média de emergência e reanimação (VMER) de Beja, além do helicóptero do INEM.