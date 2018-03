Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio destrói carros na Póvoa de Varzim

Fogo deflagrou na Rua Engenheiro Duarte Pacheco.

08:59

Pelo menos três viaturas que se encontravam estacionadas na Rua Engenheiro Duarte Pacheco, na Póvoa de Varzim, no Porto, foram atingidas por um incêndio que deflagrou na madrugada desta terça-feira.



Um dos veículos terá ardido na totalidade, enquanto que os outros dois terão sido apenas atingidos parcialmente pelas labaredas.



O alerta para o incidente foi dado por volta das 02h30 pelos moradores do local. No local estiveram 13 elementos dos Bombeiros da Póvoa do Varzim apoiados por quatro veículos que conseguiram extinguir o fogo rapidamento.



A PSP permanece no local a aguardar a chegada da Polícia Judiciária, que irá realizar as perícias habituais para apurar as circusntâncias do incidente.