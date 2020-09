Alerta vermelho antifogo em nove distritos este domingo

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) decretou, para todo o dia de domingo, o estado de alerta vermelho especial para os distritos de Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Portalegre, Setúbal e Santarém. Os distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Lisboa, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu vão estar em estado de alerta de nível laranja.Uma mudança no sentido do vento, que soprará a partir do Norte de África, com rajadas que podem atingir os 80 km/h, vai fazer aumentar as possibilidades de incêndio. Por isso, a ANEPC apela à "total ausência de fogo, uso de máquinas elétricas ou atividades do género, nas zonas florestais". "Estas condições, aliadas às temperaturas elevadas e baixas condições de humidade, tornam perigosas as zonas florestais secas, que não ardem há vários anos", explicou o comandante operacional nacional, Duarte da Costa.Para lá dos bombeiros no terreno, a Marinha e o Exército vão mobilizar 150 militares para operações de vigilância.