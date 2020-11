Algarve lidera na aquacultura

O programa Mar 2020 está a apoiar 32 projetos de empresas aquícolas no Algarve, num total de 66 a nível nacional que estão em execução e que envolvem um investimento de 74 milhões de euros.De acordo com os dados do programa, perto de metade destes projetos situam-se na região do Algarve (32), seguida pelo Centro (14), Lisboa (oito), Norte (sete), Alentejo (três), Açores (um) e Madeira (um). No total, está prevista a criação de 322 postos de trabalho, sendo que mais de uma centena serão no Algarve. Já no que se refere à produção, incluem-se espécies como o robalo, dourada, linguado, pregado, enguias, algas, ostras, ameijoa e mexilhão.Segundo oapurou, um dos projetos apoiados está implementado na ria de Alvor, em Portimão, e é já um dos maiores produtores nacionais de robalo e dourada de aquacultura semi-intensiva em tanques de terra. Outro dos projetos apoiados pelo programa Mar 2020 dedica-se, essencialmente, à produção de mexilhão ao largo da costa do concelho de Lagos.Neste momento, Portugal é o quarto País da União Europeia com maior ambição no aumento do volume de produção aquícola, em termos de meta a atingir em 2023, com 175 mil toneladas.