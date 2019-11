Onze hectares para produzir ostras nas rias algarvias

Duas novas explorações de aquacultura para a produção de ostras e amêijoas vão ser instaladas na ria Formosa, no concelho de Olhão, e na ria de Alvor, no sítio de Vale da Lama, no município de Lagos. No total, será ocupada uma área de quase 11 hectares.Segundo os editais publicados por parte da direção-geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimas, existe um pedido para uma exploração aquícola com mais de 10 hectares no Parque Natural da Ria Formosa destinada ao crescimento e engorda de ostra portuguesa e japonesa, bem como de amêijoa-boa. Designada de ‘Bivalves dos Areais’, a atribuição desta área aquícola foi requerida pela empresa Bivalvia - Mariscos da Formosa.No que se refere à ria de Alvor, está também em causa a instalação de uma exploração de ostras e amêijoa-boa, numa área de 0,7 hectares. O pedido foi apresentado pala empresa Alvostral.As últimas estatísticas da pesca do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que a produção aquícola no País, em 2017, atingiu as 12 549 toneladas, gerando a receita de 83,2 milhões de euros. Houve um aumento de 11,5% em quantidade e um acréscimo de 10,6% em valor, em relação ao ano anterior.Segundo INE, "cerca de 87,6% de viveiros" são destinados à "produção de moluscos bivalves". E acrescenta que a maioria dos estabelecimentos está "localizada na Ria Formosa".