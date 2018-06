Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aluno de dez anos morre no recreio de escola em Sintra

Menino teve uma paragem cardiorrespiratória no início da tarde.

Por Daniela Lapo e João Saramago | 08:21

Um menino de dez anos morreu esta segunda-feira, vítima de paragem cardiorrespiratória, na escola básica nº2 de Casal de Cambra, no concelho de Sintra.



Segundo o CM apurou junto de fonte oficial dos Bombeiros Voluntários de Belas, o alerta foi dado às 13h01.



Para o local foi enviada uma ambulância de socorro e também a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM da Amadora.



"A criança estava caída no recreio da escola e inconsciente. Os bombeiros efetuaram o suporte básico de vida e mais tarde a equipa médica do INEM realizou manobras de reanimação", referiu a mesma fonte, ao que acrescentou: "infelizmente, não foi possível a reanimação e o óbito foi declarado pelo médico da VMER pelas 13h58.



Na sequência da morte do aluno, Yudmilson Barreto e Santo, a escola acabou por encerrar mais cedo, tendo reaberto esta manhã de terça-feira.



Yudmilson terá sofrido um ataque cardíaco fulminante. Segundo apurou o CM no local, a criança teria problemas cardíacos e era seguida em Portugal por um médico.



O menino, natural de São Tomé e Príncipe, vivia em Casal de Cambra com a família há cerca de dois anos.



Na escola os familiares de Yudmilson tiveram acompanhamento psicológico do INEM.